Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 09:34
Sağlık çalışanı eş il içi eş durumu

Arkadaşlar merhabalar. Ben kadrolu öğretmenim. Eşim şu an aynı ilin 65 km uzaktaki ilçesinde sözleşmeli sağlık personeli olarak görev yapmakta. Şu an için onun eş durumu yapamayacağını biliyorum. Kadroya geçtiğinde il içinden yanıma eş durumu yapabilir mi? Benim durumumda olupta eşi il içi eş durumu yapabilen varmı ? Cevaplarsanız sevinirim teşekkürler.


kacikbulgur
Aday Memur
04 Şubat 2025 09:38
yapabilir, eşinin hastanesindeki pdc e bağlı dilekçe verin
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