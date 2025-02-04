Gündem \ Satılık ve Kiralık Tüm İlanlar
Editörler : supporters.


04 Şubat 2025 09:43
2017 megane dizel otomatik 110bin km
K.maraş Aracım 2017 otomatik 110bin km heçbek icon beyaz megane Sol ön çamurluk ve far 2023serviste değişiminden dolayı 19bin tl hasar kaydı vardır. Harici değişen boya yoktur orjinaldir . 5ay önce yapılan Tarcanlar ekspertiz vardır istediğiniz yere gösterebilirsiniz. Triger seti ağır bakımları,yağ bakımları,muayene hepsi yeni yapıldı. Koltuk masaj Anahtarsız giriş çalıştırma İç ambiyans aydınlatma Hayalet gösterge Elektrikli el freni Katlanır ayna Start stop Geri görüş kamerası park sensörü Sport,eco vs sürüş modları Kablolu carplay Yağmur ve far sensörü Rengi özel sedefli beyazdır. İletişim no : 0505 367 4823

akgslnt
Aday Memur
04 Şubat 2025 09:44
fiyatım 990.000 TL aciliyetten
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2017 megane dizel otomatik 110bin km

Sözlük

Maske satışının yeniden serbest bırakılması 2 laktoz intoleransı 2 camide çalınan ayakkabı 4 işler kesat 2 Bugün olanlar 1 hiç kimse yoksa ben varım 1 seylap 1 omayra sanchez 1 kakofoni 1 akşama ne yemek yapsam 2

Son Haberler

Altının gramı 3 bin 258 liradan işlem görüyorİstanbul'da simit fiyatlarına zam yapan işletmelere cezaİzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 kişi yakalandıFETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandıBorsa güne yükselişle başladı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları