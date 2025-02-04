Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Şubat 2025 09:53
Avukatlık stajı tamamlayanın kademe ilerlemesi

Ben avukatlık stajını tamamladım ve hala düz memur olarak kurumda çalışıyorum. Avukat kadrosuna geçmedim. Bu durumda da 657 sayılı kanunun 36. maddesinde belirtilen 1 kademe ilerlemesini ben de alabilir miyim?

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