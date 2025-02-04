Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 10:12
Emekli Yolluğu
16 ocakta emekli oldum, ikramiye yattı maaş hesaplandı tüm işlemler tamam ancak okul yolluğu hala yatıramadı ödenek bekliyormuş, emekli yolluğunun ödeneği hazır olmaz mı anlamadım.

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