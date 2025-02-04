Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


04 Şubat 2025 11:13
kamuda çalışan işçi

kamu da çalışan işçileri ne kadar zam alacak belli mi?

oranlar ne olacak

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