Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 11:20
ROTASYON YOK !!
Arkadaşlar dün paylaşılan görüntülerde rotasyon falan yok. Tersine Batı sürelerinin de artırılması var. Puan sistemini istemediği için Yönetmeliği sulandırmaya çalışan , bu zaman kadar hep torpille yaşamış insanlar var.

muratcan58
Şube Müdürü
04 Şubat 2025 11:53
zaten nasıl yapacaklar bir ilde en eskiden mi başlayacaklar öyle olsa sıra ile mi gönderecekler rotasyon uygulaması zor maliyeti yüksek bunun altından kalkamazlar ayrıca batı bati tayinler de puani olan gitsin bizi ugrasyirmasin mantığı güzel öğretmenlerde öyle mesela şeffaf ve torpil yok açık var yüksek puanı olan gidiyor

kayseri50
Aday Memur
04 Şubat 2025 11:57
rotasyonun uygulanabilirliği çok zor

AkexanderMahone
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:20
Rotasyon falan olmaz. İstanbul'da 8 sene çalışanı rotasyona nasıl sokacaklar.

gulyabani.10
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:22
istanbul şu haliyle bile personele doymuyor 8 sene doldu diye personel gönderirlerse herkes bir ara İstanbul'a gider

00 Adsız
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:32

Benim anlamadığım puan sistemi geldi diyorlar.6-8 yıl batıda süreyi doldurmak zorundasın diyorlar. Sağlık bakanlığında filan 2 Yilda yer değiştirebiliyor puanı tuttuğu yere. Bizde yine bir zorlama istemedigin ile düşersen bekle ki süren dolsun sonra puanını kullan değişen pek bişey yok bence batı tarafinda


Felisdomesticuss
Memur
04 Şubat 2025 12:53

Gelsinler zaten. İstanbulun yarısı tercih dışı personel. Küçük ilde 15 bin kirada sıfır evde, sakin trafikte yaşamayı herkes hakediyor. Memleketinin doğusunda şark, memleketinin batısında da batı yapan dayılarımız gelsinler biraz da. Haksızlık diz boyu.

gulyabani.10, 35 dk. önce
istanbul şu haliyle bile personele doymuyor 8 sene doldu diye personel gönderirlerse herkes bir ara İstanbul'a gider

alperimmm35
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:54

Evet yakın zaman da rotasyon olucagini bende düşünmüyorum.Sonucta batı illerine de süre belirtmek zorundalar.Sonucta hiç şarkını yapmamış olan arkadaşlarımızın batı illerinde belli bir süre kalması gerekli.Napicaklardi yani batı için süre belirtmiyceklermiydi.Anlamiyorum.Herkes batı ilinde 8 yılını doldurduğun zaman hemen tayin cikicak sanıyor.Ama bence yanılıyorlar.Sarkini yapmış personel için bunun geçerli olucagini sanmiyorum.Bunlar benim fikrim.Hayir ikinci şark kalksın denildi kaldırıyorlar.Puan sistemi gelsin denildi geliyor.Anlamiyorum.Ama İnşallah doğru düşünüyorum dur en azından güzel seyler düşünüyorum yeni çıkacak yönetmelik hakkında.İnsallah da yanilmam.


Kemalaydın55
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:54

Malatya'da Tokat'ta Rize'de şark yapanlar ya 50 yi geçti ya emekli oldu kardeş

Felisdomesticuss, 4 dk. önce

Gelsinler zaten. İstanbulun yarısı tercih dışı personel. Küçük ilde 15 bin kirada sıfır evde, sakin trafikte yaşamayı herkes hakediyor. Memleketinin doğusunda şark, memleketinin batısında da batı yapan dayılarımız gelsinler biraz da. Haksızlık diz boyu.


gulyabani.10
Aday Memur
04 Şubat 2025 12:55
istanbul a kesinlikle pozitif ayrımcılık yapılması lazım her anlamda. ben hakkari mi istanbul mu desen hakkariyi isterim
Felisdomesticuss, 4 dk. önce

Gelsinler zaten. İstanbulun yarısı tercih dışı personel. Küçük ilde 15 bin kirada sıfır evde, sakin trafikte yaşamayı herkes hakediyor. Memleketinin doğusunda şark, memleketinin batısında da batı yapan dayılarımız gelsinler biraz da. Haksızlık diz boyu.

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