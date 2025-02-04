ROTASYON YOK !!

Arkadaşlar dün paylaşılan görüntülerde rotasyon falan yok. Tersine Batı sürelerinin de artırılması var. Puan sistemini istemediği için Yönetmeliği sulandırmaya çalışan , bu zaman kadar hep torpille yaşamış insanlar var.

Arkadaşlar dün paylaşılan görüntülerde rotasyon falan yok. Tersine Batı sürelerinin de artırılması var. Puan sistemini istemediği için Yönetmeliği sulandırmaya çalışan , bu zaman kadar hep torpille yaşamış insanlar var.