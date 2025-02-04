Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 11:55
Hukuki yardım görüş!

Şahsım adına sosyal medya paylaşımı sebebiyle ihbar yapılıp idari soruşturma açıldı

Kademe kınama ve sürgün aldım

Hepsini kazandım.

Kurum adli mercilere ihbarda bulunmuştu kamu davası açıldı ve beraat aldım ( suç unsuru yok dendi ve şahitlerim böle bir paylaşım yapmadığım ile alakalı tanıklık yaptılar )

Bende idari soruşturma evresinde bu paylaşımların şahsımla alakalı olmadığını söyleyip bende bunu kimin yaptığını bilmediğim için savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum savcılık daimi arama kararı vermişti.

Şahsımı şikayet edenlerin asılsız ihbar edenlerin kim olduğunu idari davalarda kurumun cevap dilekçesindeki soruşturma evraklarından öğrendim.

Şimdi soru şu bu asılsız ihbarda bulunanlar yüzünden sürgün davasını kazanmış olmama rağmen eski yerimde başlatıp başka yere almak istiyorlar ben buna kabulümm de bu asılsız iihbarda bulunan kişiler hakkında daimi arama kararını kaldırabilir miyim yoksa direkt bu kişiler hakkında suç duyurusunda mı bulunabilir miyim?

Masum bir kişi hakkında herhangi bir idari yaptırım uygulanması sonucu isnat oluşturup iftira suçunu oluşturur diyerekten.

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