KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2025 12:08
Büro personelliginden kendi mesleğime geçiş yapabilir miyim?

Merhabalar, 4001 kodlu 4/b sözleşmeli büro personelligine atamam gerceklesirse meslegime 4/b sözleşmeli atanabilir miyim ? Ünvan degisikligi olayi bu mu oluyor?

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