30 Yaşından Sonra Sıfırdan Başlamak

Herkese merhaba,

Biraz kafanızı şişireceğim kusura bakmayın. Şu anda yaşım 29. Lisans mezuniyetim "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" alanından. 5 yıldır da MEB'te kadrolu olarak görev yapmaktayım. Açıkçası işimle ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Çalışma saatlerim, özgürlük alanım vs. hepsi ülkemizde arayıp da bulmakta zorlanacağımız düzeyde. Bunun kıymetini de bilmeye çalışıyorum.

"E peki derdin ne?" diyecek olursanız çok haklısınız. Durum şu aslında, yaptığım iş ve okuduğum alan beni memnun etmiyor. Alanımda ülkenin en iyi üniversitelerinden birinden mezunum ve aynı üniversitede yüksek lisansa da başlamıştım. Tez aşamasına kadar getirip tatmin olmadığımı görünce o noktada bıraktım.

Sosyal bir alandan mezun olmama rağmen aslında ilgimi çeken ve beni tatmin eden alanın fen bilimleri olduğunu çok sonra fark edebildim. Şu anda içimde inanılmaz bir Fizik eğitimi alma isteği var.

Son yıllarda zaten matematik ve fizikle ilgileniyorum, belli bir temelim olduğunu söyleyebilirim. Yine de eğitim fakültesi lisans mezuniyetiyle fizik bölümünde yüksek lisans yapamayacağım için her şeye sıfırdan başlamayı düşünüyorum.

30 yaşından sonra bir yandan MEB'te görevime devam ederken Fizik lisans eğitimi alıp ardından lisansüstü eğitimiyle de devam etme niyetim var. Eğer uygun şartlar oluşursa da memuriyeti bırakıp bu alanda akademide çalışmayı isterim.

Özet olarak, 30 yaşından sonra lisans eğitimiyle sıfırdan başlayıp akademik kariyer inşa etmek ne kadar mümkün sizce? Boş bir hayalin peşinden koşmak gibi belki de bilemiyorum ancak sonuç akademik kariyer olmasa bile fizik alanında doktora seviyesine kadar eğitim almayı hedefliyorum.

Dışarıdan farklı fikirleri de duymaya ihtiyacım var ve bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim.

Şimdiden görüşleriniz için teşekkürler :).