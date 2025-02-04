Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 13:21
Öğretmenlik mi düz memurluk mu?

Hocalarım herkese merhaba. Ben Türkçe Öğretmenliği 3.sınıf öğrencisiyim. Akademinin gelmesi, öğretmenlere yönelik şiddet, yeni nesil öğrenciler ve onların velileri, günden güne artan evrak yükü, zorunlu hizmet şehri, dinlenme ihtiyaci için şart olan tatillerin de gittikçe seminerdi eğitimdi alınmaya çalışması vs derken hedefimi sorgulamaya başladım. Öğretmenlikten düz memurluğa geçen veya geçmek isteyen hocalarımın ve de memurluktan öğretmenliğe geçmek isteyen veya geçen hocalarımın tecrübelerinden faydalanmak isterim. Teşekkür ederim şimdiden &#128591;


pdsude
Aday Memur
04 Şubat 2025 13:49

Net düz memurluk. Kafan rahat olur en azından. Öğretmenliğin yaz tatili hariç hiçbir avantajı kalmad


Sultanikincivites
Aday Memur
04 Şubat 2025 13:57
memurluk

egop0
Aday Memur
04 Şubat 2025 14:01

memurluk


Havva0
Aday Memur
04 Şubat 2025 14:03

Hocam onu da alacaklar gibi duruyor seminer, eğitim bahanesiyle :(

pdsude, 1 saat önce

Net düz memurluk. Kafan rahat olur en azından. Öğretmenliğin yaz tatili hariç hiçbir avantajı kalmad


Havva0
Aday Memur
04 Şubat 2025 14:10

Hocam mesleğinizi ve böyle düsünme sebebinizi yazarsanız çok sevinirim

Sultanikincivites, 1 saat önce
memurluk

Havva0
Aday Memur
04 Şubat 2025 14:11

Hocam mesleğinizi ve böyle düsünme sebebinizi yazarsanız çok sevinirim

egop0, 1 saat önce

memurluk


m.r_f
Memur
04 Şubat 2025 14:31

Milli Eğitim de VHKİ2 yim.

Öncelikle şunu belirteyim öğretmenlik zor meslek, hakkını vermek lazım. Şimdi genele bakıp şu daha iyi demek bence doğru değil. Durumu belirleyen farklı şartlar var.

Türkçe öğretmeni olacaksınız, yani ortaokul seviyesinde öğretmenlik yapacaksınız. Ufak tefek bir ilçeye ve okula düşerseniz işiniz iyi, sosyal hayat vs çok renkli olmaz belki ama iş yükü ve maddi konularda kafanız biraz daha rahat olur. Ergenliğe girmemiş nesille ilgileneceğinizi de düşünürsek lise seviyesine göre daha kolay olacaktır. Şu an 30 Haziran - 1 Eylül arası resmen tatil. Okullar açılmadan önce 2 hafta, kapandıktan sonra 2 hafta seminer cart curt var. Çok gerekli olursa raporla çözülebilecek şeyler. Bunlar bence artısı.

Başınızda müdür ve müdür yardımcısı olacak, ekstra iş olduğunda size bakacaklar, inatlaşırsanız ders programıyla tehdit edecekler, belki garip garip ders programları koyacaklar önünüze. Eve iş götürmek zorunda kalacaksınız, cep numaranızı da vereceksiniz ki bence en saçma olanı bu. Serseri öğrencilerle uğraşacaksınız, illa ki olacaktır. Annesinin babasının adam edemediğini adam etmeye çalışacaksınız, tabi idealist bi öğretmen olacaksanız. Bunlarda eksileri gibi.

Gelelim Memurluğa; maaşı öğretmenden kesinlikle az. Ek ders ebık gıbık da yok. Ama kafa rahat, neden mi; başınızda müdür veya şube müdürü olacak ama genel olarak işiniz yazı yazmak ve evrak takibi gibi konular olacak, işinizi yaptığınız sürece kimse sizinle uğramayacak. Eve iş götürmeyeceksiniz, mesai saatleriniz net belli, haftada 5 gün 8-17 mesai. En güzel tarafı da öğrenci yok, veli yok. Hele bir de Merkez Teşkilatına yani Bakanlığa kapağı atabilirseniz offf, sizden rahatı yok.

Ben DGS ile öğretmenlik düşünüyorum, yazdıklarım garip gelecektir belki. Ancak benim branşım bilişim, idealist bir öğretmen de olmayacağımdan eminim. İşimi yaparım, gereisi umurumda olmaz. Ailesiyle, serserisiyle uğraşamam vehasıl, müdür uğraşsın. Ben de sırf tatili için öğretmenlik düşünüyorum ya bakalım.


A.Ozan91
Aday Memur
04 Şubat 2025 14:43
Branşınız Türkçe matematik gibi sınavbranşlardan birisi olsaydı öğretmenliği düşünmediniz galiba
m.r_f, 34 dk. önce

Milli Eğitim de VHKİ2 yim.

Öncelikle şunu belirteyim öğretmenlik zor meslek, hakkını vermek lazım. Şimdi genele bakıp şu daha iyi demek bence doğru değil. Durumu belirleyen farklı şartlar var.

Türkçe öğretmeni olacaksınız, yani ortaokul seviyesinde öğretmenlik yapacaksınız. Ufak tefek bir ilçeye ve okula düşerseniz işiniz iyi, sosyal hayat vs çok renkli olmaz belki ama iş yükü ve maddi konularda kafanız biraz daha rahat olur. Ergenliğe girmemiş nesille ilgileneceğinizi de düşünürsek lise seviyesine göre daha kolay olacaktır. Şu an 30 Haziran - 1 Eylül arası resmen tatil. Okullar açılmadan önce 2 hafta, kapandıktan sonra 2 hafta seminer cart curt var. Çok gerekli olursa raporla çözülebilecek şeyler. Bunlar bence artısı.

Başınızda müdür ve müdür yardımcısı olacak, ekstra iş olduğunda size bakacaklar, inatlaşırsanız ders programıyla tehdit edecekler, belki garip garip ders programları koyacaklar önünüze. Eve iş götürmek zorunda kalacaksınız, cep numaranızı da vereceksiniz ki bence en saçma olanı bu. Serseri öğrencilerle uğraşacaksınız, illa ki olacaktır. Annesinin babasının adam edemediğini adam etmeye çalışacaksınız, tabi idealist bi öğretmen olacaksanız. Bunlarda eksileri gibi.

Gelelim Memurluğa; maaşı öğretmenden kesinlikle az. Ek ders ebık gıbık da yok. Ama kafa rahat, neden mi; başınızda müdür veya şube müdürü olacak ama genel olarak işiniz yazı yazmak ve evrak takibi gibi konular olacak, işinizi yaptığınız sürece kimse sizinle uğramayacak. Eve iş götürmeyeceksiniz, mesai saatleriniz net belli, haftada 5 gün 8-17 mesai. En güzel tarafı da öğrenci yok, veli yok. Hele bir de Merkez Teşkilatına yani Bakanlığa kapağı atabilirseniz offf, sizden rahatı yok.

Ben DGS ile öğretmenlik düşünüyorum, yazdıklarım garip gelecektir belki. Ancak benim branşım bilişim, idealist bir öğretmen de olmayacağımdan eminim. İşimi yaparım, gereisi umurumda olmaz. Ailesiyle, serserisiyle uğraşamam vehasıl, müdür uğraşsın. Ben de sırf tatili için öğretmenlik düşünüyorum ya bakalım.


m.r_f
Memur
04 Şubat 2025 14:58

İmkansız. Ben insan sevmiyorum bi kere, mümkün değil yani.

A.Ozan91, 22 dk. önce
Branşınız Türkçe matematik gibi sınavbranşlardan birisi olsaydı öğretmenliği düşünmediniz galiba

Havva0
Aday Memur
04 Şubat 2025 15:00

Hocam böyle uzun uzun yazdığınız için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi branşınız bilişimse zaten öğrencilerle çok bi işiniz olmaz. Sizin için mantıklı bir tercih olmuş. Halihazırda da memurmuşsunuz. Bilişimin ataması zor ama olmazsa da umrunuzda olmaz. Ben de böyle öğrenciyle çok içli dışlı olmayan bir branş seçip yoluma devam ederdim fakat memur olmadığım için atamayı göz önünde bulundurmak zorundaydım. Şimdi de veli profili öğrenci profili vs derken tam anlamıyla soğudum. Memuriyet benim için çom daha mantıklı sanırım. Çünkü hassas da bir insanım. Umursamaz biri değilim ve maalesef bu mesleğe başlarsam çok idealist birisi olacağıma eminim. Görüşlerinizi paylaştığınız için tekrardan çok teşekkür ederim

m.r_f, 34 dk. önce

Milli Eğitim de VHKİ2 yim.

Öncelikle şunu belirteyim öğretmenlik zor meslek, hakkını vermek lazım. Şimdi genele bakıp şu daha iyi demek bence doğru değil. Durumu belirleyen farklı şartlar var.

Türkçe öğretmeni olacaksınız, yani ortaokul seviyesinde öğretmenlik yapacaksınız. Ufak tefek bir ilçeye ve okula düşerseniz işiniz iyi, sosyal hayat vs çok renkli olmaz belki ama iş yükü ve maddi konularda kafanız biraz daha rahat olur. Ergenliğe girmemiş nesille ilgileneceğinizi de düşünürsek lise seviyesine göre daha kolay olacaktır. Şu an 30 Haziran - 1 Eylül arası resmen tatil. Okullar açılmadan önce 2 hafta, kapandıktan sonra 2 hafta seminer cart curt var. Çok gerekli olursa raporla çözülebilecek şeyler. Bunlar bence artısı.

Başınızda müdür ve müdür yardımcısı olacak, ekstra iş olduğunda size bakacaklar, inatlaşırsanız ders programıyla tehdit edecekler, belki garip garip ders programları koyacaklar önünüze. Eve iş götürmek zorunda kalacaksınız, cep numaranızı da vereceksiniz ki bence en saçma olanı bu. Serseri öğrencilerle uğraşacaksınız, illa ki olacaktır. Annesinin babasının adam edemediğini adam etmeye çalışacaksınız, tabi idealist bi öğretmen olacaksanız. Bunlarda eksileri gibi.

Gelelim Memurluğa; maaşı öğretmenden kesinlikle az. Ek ders ebık gıbık da yok. Ama kafa rahat, neden mi; başınızda müdür veya şube müdürü olacak ama genel olarak işiniz yazı yazmak ve evrak takibi gibi konular olacak, işinizi yaptığınız sürece kimse sizinle uğramayacak. Eve iş götürmeyeceksiniz, mesai saatleriniz net belli, haftada 5 gün 8-17 mesai. En güzel tarafı da öğrenci yok, veli yok. Hele bir de Merkez Teşkilatına yani Bakanlığa kapağı atabilirseniz offf, sizden rahatı yok.

Ben DGS ile öğretmenlik düşünüyorum, yazdıklarım garip gelecektir belki. Ancak benim branşım bilişim, idealist bir öğretmen de olmayacağımdan eminim. İşimi yaparım, gereisi umurumda olmaz. Ailesiyle, serserisiyle uğraşamam vehasıl, müdür uğraşsın. Ben de sırf tatili için öğretmenlik düşünüyorum ya bakalım.

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