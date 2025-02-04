Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


04 Şubat 2025 14:30
KGM 2025 Koruyucu Giyim Yardımı

Merhaba arkadaşlar, KGM 2025 yılı için koruyucu giyim yardımı çalışmalarına başlamış sanırım. Konuyla alakalı duyumu olan var mı? Miktar, ne zaman verileceği hakkında

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