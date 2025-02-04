Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 14:37
Tarımdan Sağlık Bakanlığına eş durumu hk

merhaba ben tekirdağda mühendis olarak çalışmaktayım. eşim bursa il sağlık müdürlüğündende paramedic olarak çalışmakta. eşimin yanına eş durumu tayini istedim. nasıl sonuçlanır. yardımcı olur musunuz


DevletinAmelesii
Aday Memur
04 Şubat 2025 16:43

Ben Tarım Bakanlığında Veteriner Hekimim. Eşim hemşire yeni atanmıştı. Bakanlığın anlaşması olduğundan dolayı tarım bakanlığındaki personel tayin oluyordu. Yeni atandıysa sağlık bakanlığı personeli. Eğer yılı doldurmuş memursa kim tayin dilekçesi verirse onun yanına gidiyor diye biliyorum. Fakat burada kritik personel gibi bir şey vardı. Yerine bakacak başka personel yoksa tarım bakanlığı tayin vermiyor. Karşı tarafın gelmesini istiyor.

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