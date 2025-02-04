Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 14:37
tarımdan sağlık bakanlığına eş durumu

merhaba ben tekirdağda mühendis olarak çalışmaktayım. eşim bursa il sağlık müdürlüğündende paramedic olarak çalışmakta. eşimin yanına eş durumu tayini istedim. nasıl sonuçlanır. yardımcı olur musunuz

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