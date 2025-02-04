Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 15:52
Sınıf öğretmeni maaşında gelir vergisi kesiliyor mu?. Memurlar.net maaş robotu ile maaş farklı

sınıf öğretmeni maaşında gelir vergisi kesiliyor mu?. Memurlar.net maaş robotu ile maaş farklı çıkıyor.

Merhaba. Memurlar.nette maaşımı hesapladığımda yaklasık 1500 TL maaşım fazla görünüyor. fiili yatan ise az. Her iki bordromla memurlar.net maaş hesaplama robotu kalemlerini kıyasladığımda memurlar.net maaş robotunda gelir vergisi 0,00 TL yazıyorken, benimkinde bu rakam kesilmiş.

Eşim idari personel onun maaşında da gelir vergisi 0,00 TL yazıyor. ve memurlar. net robotu ile birebir aynı.

sizce neden?


m.r_f
Memur
04 Şubat 2025 16:17

Memurların aylık gelirlerinden kesilmesi gerek gelir vergisinde belli bir istisna tutarı vardır. Bu istisna tutarı Asgari ücretin gelir vergisi kadardır.

Eğer maaşınızdan kesilmesi gereken gelir vergisi tutarı bu istisna tutarından fazla ise aradaki fark gelir vergisi olarak kesilecektir. Burada bilmeniz gereken; Memurlar.net maaş robotu sadece maaşınızı dikkate almaktadır. Kurumunuz maaş hesaplaması yaparken o ayki diğer kazançlarınızı da göz önünde bulundurur.

Hülasa; ay içerisinde sınav ücreti, MTSK görevinden gelen ücret, ek ders ücreti gibi bir gelir kalemi varsa gayet farklılık olacaktır.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
05 Şubat 2025 08:55

Çok doğru ve güzel bir açıklama, tebrik ederim.

m.r_f, Dün

Memurların aylık gelirlerinden kesilmesi gerek gelir vergisinde belli bir istisna tutarı vardır. Bu istisna tutarı Asgari ücretin gelir vergisi kadardır.

Eğer maaşınızdan kesilmesi gereken gelir vergisi tutarı bu istisna tutarından fazla ise aradaki fark gelir vergisi olarak kesilecektir. Burada bilmeniz gereken; Memurlar.net maaş robotu sadece maaşınızı dikkate almaktadır. Kurumunuz maaş hesaplaması yaparken o ayki diğer kazançlarınızı da göz önünde bulundurur.

Hülasa; ay içerisinde sınav ücreti, MTSK görevinden gelen ücret, ek ders ücreti gibi bir gelir kalemi varsa gayet farklılık olacaktır.

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