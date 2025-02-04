Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


04 Şubat 2025 16:06
Kadroludan başka bir kuruma 4B ile geçiş sonrası kadroyu ettirebiliyor muyuz

Belediyeden kadrosunu almış personel başka bir kuruma, 4B sözleşmeli olarak kpss ile atanırsa, ileride atanmış olduğu kurumda kadro için 3+1 beklemeden kadrosunu naklettirerek kadroya geçebilir mi?

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