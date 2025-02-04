KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 17:31
Hem kara hem hava sözleşmeli erliğe başvurmak mümkün mü

Arkadaşlar biliyorsunuz ki kara kuvvetleri sene başında hava ve deniz ise sene sonunda sözleşmeli er başvurularını açıyor. Sorum şu ki sene başında karaya başvurup sene sonunda da havaya başvurmak mümkün mü? Mümkünse ikisinin mülakatlarından da geçersek istediğimizi biz mi tercih ediyoruz?

Çok Yazılan Konular

Dış kaynak astsubaylık eğitimleriDış kaynak astsubay için gerekli belgelerYedek Astsubay/18 yaş altı hagb kararı

Sözlük

fenerbahce'nin uçağının düşmesini isteyen trabzonsporlu 1 Yunanistan 1 teberrük 1 paganizm 1 Maske satışının yeniden serbest bırakılması 2 Sevgilisizler günü 1 tektonik mi volkanik mi 2 osanmak 1 öngörü 1 Esinlenme vs ilham alma 2

Son Haberler

Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yoldaMSB: 3 Kasım'da şehit düşen askerin naaşına ulaşıldıBakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıktaOkul bahçesinde öğretmeni darbeden veli ve ağabeyi tutuklandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları