Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


04 Şubat 2025 17:36
Peşinatsız ev alınırmı?
Peşinatsız ev alma yönetmeleri nedir? Kredi çekilebilir mi? Ya da başka bir yöntem var mı?

Çok Yazılan Konular

Market alışverişi

Sözlük

bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 kafkas 1 Yunanistan 1 67.Grammy Ödül Töreni 2 neler neler neler 1 öngörü 1 köpekbalıklarına fısıldayan adam 3 havva ve lilith 3 paganizm 1 Sevmek 1

Son Haberler

Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yoldaMSB: 3 Kasım'da şehit düşen askerin naaşına ulaşıldıBakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıktaOkul bahçesinde öğretmeni darbeden veli ve ağabeyi tutuklandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları