Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


04 Şubat 2025 18:17
4b den 4b ye geçiş

Aile bakanlığında Destek personeli (yaşlı bakıcı) olarak çalışıyorum, msb destek personeli (hizmetli) alımında mülakattan geçersem msb de işe başlayabiliyor muyum acaba ? çalıştığım kurumdaki sendika yetkilileri sorun olmaz dedi ama emin olamadım.

forumda da destek personeli (temizlik) olarak çalışırken destek personeli (şoför) e geçen bir kaç kişi görmüştüm.

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