Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 18:28
BİM iade verdi. Kuruma dilekçe ile başvurmalımıyım.

Ankara bim ocak 9 da göreve iade kararı verdi. Kuruma dilekçe ile başvurmayımıyım yoksa kendileri arayacak mı

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