Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 18:52
bacayis elektrik teknisyeni istanbul - doguanadolu

merhaba arkdaslar elektrik teknisyeni olupta bitlis van mus sıırt illerinden istanbula gelmek isteyen varmı

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerYeni atama yönetmeliği ve batıdan batıya rotasyon2025 Şubat mazeret ataması Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerŞark süreleri uzarsa şuan çalışanları etkiler mi?2025 banka promosyonuUsül ve fenden hakem hastanesine sevkTürk Telekom Egm tarifeleriKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılması

Sözlük

dost acı söyler 2 köpekbalıklarına fısıldayan adam 3 Bruce Willis 1 Sevgilisizler günü 1 turabinin şarkısı 2 vişne 1 yoğun kar yağışı 1 ayşe barım 1 Santorini adası 1 Maske satışının yeniden serbest bırakılması 2

Son Haberler

Valilikten Uyarı: Ankara'da sahte içkiden ölümlerde artış var!'Haksız Tahrik İndirimi' için yeni düzenleme yoldaMSB: 3 Kasım'da şehit düşen askerin naaşına ulaşıldıBakan Yerlikaya açıkladı: Otel yangınına dair raporlar savcılıktaOkul bahçesinde öğretmeni darbeden veli ve ağabeyi tutuklandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları