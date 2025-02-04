Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Şubat 2025 18:53
Kit kurumundan başka kuruma geçiş

Kit kurumundan muhendis olarak çalışırken öğretmen unvanıyla atama usulüne göre istifa edip geçilebilir mi. İstifa etmek için belirli süre geçmsi gerekir mi

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