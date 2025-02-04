Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 19:26
Mobbinge girmez mi yardimci olur musunuz hocalarım

Ilçede norm fazlası oldum diye kendi okulumda müdür yardımcılığı görevini kabul ettim. Şimdi ilçenin başka uzak bir köyünde müdür ihtiyacı oldu. Ilçe norm fazlası olan başka öğretmenler var. O köydeki öğretmenler müdürlüğü kabul etmiyor. Diğer norm fazlası öğretmenler gerekçeler sunarak kabul etmiyorlar. Şimdi bu durumda beni o köye müdürlüğe resen zorlayabilirler mi? Kesinlikle kabul etmiyorum. Zorlarlarsa bu mobbinge girmez mi? Neler yapabilirim ?

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