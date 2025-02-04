Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


04 Şubat 2025 19:42
Açıktan alım ile KIT kurumuna atanıp sonrasında başka kuruma geçilebilir mi?
Açıktan KİT kurumuna atanılıp sonrasında 3 yılı doldurmadan merkeziden veya başka bir açıktan alımla 4/B veya 657'ye geçilebilir mi? Açıktan KİT'e girmek 3 yıl yasağının istisnası sayılır mı?

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