Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 19:43
Temininde Güçlük Zammı

Merhabalar,

Temininde güçlük zammı alan var mı, alıyorsa şu an ne kadar acaba.

Ayrıca geçmişe yönelik başvurup alan oldu mu?

Geçmişe yönelik nasıl talep edebiliriz.

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Tüccar müdürTemmuz zammıDers programı mobbingiMeslek Ortaokullarının YaygınlaşmasıArtırımlı hizmet puanıNorm fazlası sonrası il iç atamaRefakat izniÖzel Okullarda Çalışma İzni Meb Öğretmen'e yumruk atmanın cezası

Sözlük

sınır aşımı 1 bkz sıralamalarının kriterinin anlaşılamaması 1 ayşe barım 1 teberrük 1 darı 1 zenginden alıp fakire vermek 2 Zerengökçe 1 Maske satışının yeniden serbest bırakılması 2 vişne 1 Çözen kazanır 1

Son Haberler

Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın görüşmesi sona erdiMilli Eğitim Akademileri ne zaman faaliyete geçecek?Minibüsçülerin 'yolcu alma' kavgası ölümle bittiAJet'ten 3 gün sürecek sefer iptali açıklamasıTCMB'den enflasyon analizi: İki sektördeki zamlar öne çıkıyor

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları