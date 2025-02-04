Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 20:24
Yeni Yönetmelik Eş Durumu
Arkadaşlar yeni yönetmelik ile eşi çakılı kadro olanların gihe geçişini kapatıyorlar anlaşılan peki nasıl bir uygulama olacak? bilgisi olan varmı? şarkını bitirenler eşinin olduğu ilde polis olarak kalacak şeklinde duyum aldım varmı ayrıntılı bilgisi olan?

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