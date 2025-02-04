Yeni Yönetmelik Eş Durumu

Arkadaşlar yeni yönetmelik ile eşi çakılı kadro olanların gihe geçişini kapatıyorlar anlaşılan peki nasıl bir uygulama olacak? bilgisi olan varmı? şarkını bitirenler eşinin olduğu ilde polis olarak kalacak şeklinde duyum aldım varmı ayrıntılı bilgisi olan?

Arkadaşlar yeni yönetmelik ile eşi çakılı kadro olanların gihe geçişini kapatıyorlar anlaşılan peki nasıl bir uygulama olacak? bilgisi olan varmı? şarkını bitirenler eşinin olduğu ilde polis olarak kalacak şeklinde duyum aldım varmı ayrıntılı bilgisi olan?