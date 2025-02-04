Tayin konusunda sıkıntı yaşayan oldu mu

Arkadaşlar başka ile tayin isterken bu konuda sıkıntı yaşayan oldu mu? Ben çalıştığım kurumdan pek memnun değilim ciddi derecede mobing söz konusu. Yaşadığım ili değiştirmek istemiyorum ama sadece kurumu değiştirmek istiyorum. Muvafakat çok zor gözüküyor. Tayin vermem diyen oldu mu sizde

Arkadaşlar başka ile tayin isterken bu konuda sıkıntı yaşayan oldu mu? Ben çalıştığım kurumdan pek memnun değilim ciddi derecede mobing söz konusu. Yaşadığım ili değiştirmek istemiyorum ama sadece kurumu değiştirmek istiyorum. Muvafakat çok zor gözüküyor. Tayin vermem diyen oldu mu sizde