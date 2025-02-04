Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


04 Şubat 2025 20:53
Tayin konusunda sıkıntı yaşayan oldu mu
Arkadaşlar başka ile tayin isterken bu konuda sıkıntı yaşayan oldu mu? Ben çalıştığım kurumdan pek memnun değilim ciddi derecede mobing söz konusu. Yaşadığım ili değiştirmek istemiyorum ama sadece kurumu değiştirmek istiyorum. Muvafakat çok zor gözüküyor. Tayin vermem diyen oldu mu sizde

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