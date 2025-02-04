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Editörler : supporters.


04 Şubat 2025 20:53
Merhaba

Anadolu'daki sehirlerde çalışan 30 yas ustu bekar arkadaslar, nasıl biriyle tanisiyorsunuz? Bir ilcede Yalnızlıktan geberiyorum

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