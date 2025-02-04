Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


04 Şubat 2025 21:07
kurum değişikliği
kurum değişikliği için nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olabilirmisiniz

adaletinbumudunya
Memur
04 Şubat 2025 21:31
gideceğin kuruma dılekce ver

madenci067
Aday Memur
04 Şubat 2025 22:16
teşekkürler
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Emsale Takılma Hakkında Bilgisi Olanların DikkatineKarayolları Genel Müdürlüğü Neden Personel Kaybediyor.?......kurum değişikliğiTH mi Yoksa GİH Daha İyi Konumda?YHS Ne Zaman Kalkacak Bıktık10 yıl sonra 4/C den sözleşmeli 4/B ye geçiş ek göstergeSosyolog Ünvanı

Sözlük

67.Grammy Ödül Töreni 2 büyük rift vadisi 1 cehalet mutluluktur 6 Kağıttan yelpaze yapmak 3 zenginden alıp fakire vermek 2 Çözen kazanır 1 neler neler neler 1 anneni mi yoksa babanı mı seviyorsun sorusu 5 havva ve lilith 4 Santorini adası 1

Son Haberler

Bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen 90 yaşındaki kadın öldüAhmed Şara: Türk halkının tarihi duruşunu asla unutmayacağızEge Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldiTFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladıTHY'nin seferlerine 'kar' engeli: 5-6 Şubat'ta seferler iptal!

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları