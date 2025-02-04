Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Şubat 2025 22:04
Askerlik için kullanılan aylıksız izin

Askerlik için 1 ay kadar aylıksız izine ayrılmıştım. Şimdi bu durumda tekrar aylıksız izin alırsam 11 ay mi almak zorundayım. Iki parca halinde kullanmak zorunluluğu mu var hocalarım, askerlik de bu duruma dahil mi? Ve de izin kullanmak istediğimde illa bir sebep sunmalı miyim?

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