Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Şubat 2025 22:04
Eş durum tayini- SÖZLEŞMELİ

Sözleşmeli hemşireyim 3. Bölge A grubunda, eşim sözleşmeli hemşire 2. Bölge D grubunda nerde birleştirir bakanık bilen cevaplarsa çok sevinirim

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