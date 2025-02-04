KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


04 Şubat 2025 22:16
Sertifaklar hakkında

Herkse merhabalar,C Sharp (C#) programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek (transkript, ders açılım belgesi veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika), bu şartı sağlamak için milli eğitim bakanlığı onaylı dediği bilgisayar kurslarını nereden bulabilirim. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim.

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