Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 22:22
İbka yerine erteleme ve uzatma geliyor

Arkadaşlar 2 gündür dönen haberlerde 'ipka sistemi yerine erteleme-uzatma' getirilmiştir' ibaresi var. Bu ne demek oluyor, mesela ben şarkta ilk ipkamı vermeyi düşünüyordum, şimdi gelirse yeni sistemde ilk uzatmayı mı verecem, sadece ismi mi değişti? Yorumlayabilecek yada personelde vs çalışan arkadaşımız var mı acaba?


Duyum34
Aday Memur
04 Şubat 2025 22:28

Aynı şey ikiside ama şu olabilir yönetmelikte bir personel en fazla 1-2 yıl erteleme .1 yıl da çıkan tayin de uzatma yapma gibi bir şey eklemiş olabilirler


Türkçü07
Şube Müdürü
04 Şubat 2025 22:31
Umarım eklerler 1-2 yıl erteleme gibi bir ibare

Kendidünyasında
Aday Memur
04 Şubat 2025 22:38

Bugünki duyumum


Kendidünyasında
Aday Memur
04 Şubat 2025 22:39

Eğer tayini çıktığı halde yeni tayin yerine gitmeyen kişi puan sisteminden yararlanamıyormuş tayinin çıktıysa git puan kas diyor emniyet eğer yeni tüyin yerine gitmezsen puanın artmaz sabit kalır


Türkçü07
Şube Müdürü
04 Şubat 2025 22:43
dediğin durdurma oluyor devrem, durdurmalıların neredeyse hepsini ilişiğini kestiler bu sene, kendi görev yerine gittiler zaten
Kendidünyasında, Dün

Eğer tayini çıktığı halde yeni tayin yerine gitmeyen kişi puan sisteminden yararlanamıyormuş tayinin çıktıysa git puan kas diyor emniyet eğer yeni tüyin yerine gitmezsen puanın artmaz sabit kalır


tundercat06
Şef
04 Şubat 2025 23:29

ben geçen sene ilişik kesmedim 2.şark için merakla bekliyorum durumum ne olacak

Türkçü07, Dün
dediğin durdurma oluyor devrem, durdurmalıların neredeyse hepsini ilişiğini kestiler bu sene, kendi görev yerine gittiler zaten
Toplam 6 mesaj

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