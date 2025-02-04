İpka yerine erteleme/uzatma hk

Arkadaşlar 2 gündür dönen haberlerde 'ipka sistemi yerine erteleme-uzatma' getirilmiştir' ibaresi var. Bu ne demek oluyor, mesela ben şarkta ilk ipkamı vermeyi düşünüyordum, şimdi gelirse yeni sistemde ilk uzatmayı mı verecem, sadece ismi mi değişti? Yorumlayabilecek yada personelde vs çalışan arkadaşımız var mı acaba?

Arkadaşlar 2 gündür dönen haberlerde 'ipka sistemi yerine erteleme-uzatma' getirilmiştir' ibaresi var. Bu ne demek oluyor, mesela ben şarkta ilk ipkamı vermeyi düşünüyordum, şimdi gelirse yeni sistemde ilk uzatmayı mı verecem, sadece ismi mi değişti? Yorumlayabilecek yada personelde vs çalışan arkadaşımız var mı acaba?