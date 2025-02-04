Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 22:22
İpka yerine erteleme/uzatma hk
Arkadaşlar 2 gündür dönen haberlerde 'ipka sistemi yerine erteleme-uzatma' getirilmiştir' ibaresi var. Bu ne demek oluyor, mesela ben şarkta ilk ipkamı vermeyi düşünüyordum, şimdi gelirse yeni sistemde ilk uzatmayı mı verecem, sadece ismi mi değişti? Yorumlayabilecek yada personelde vs çalışan arkadaşımız var mı acaba?

Duyum34
04 Şubat 2025 22:28

Aynı şey ikiside ama şu olabilir yönetmelikte bir personel en fazla 1-2 yıl erteleme .1 yıl da çıkan tayin de uzatma yapma gibi bir şey eklemiş olabilirler


Türkçü07
Şube Müdürü
04 Şubat 2025 22:31
Umarım eklerler 1-2 yıl erteleme gibi bir ibare
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