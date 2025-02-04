Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Şubat 2025 22:23
Cte mazeret tayini boşanma.

Arkadaşlar 2023/2024 yili eş durumu mazeret tayini ile ataması olanlardan evrak istenilmesi üzere kurumlardan mazeret bildirir evrak istenildi.Ben de es durumu ile tayin olmuştum lakin eşimden ayrıldım genel müdürlüğe çocuklarımın velayeti annesinden olduğunu ve görüş günlerini gösteren mahkeme kararı ile dilekçe yazdım genel müdürlüğü aradim bir bilgi verilmedi.Bu konu hakkında bilgi şahibi olan varmidir.Akibet ne olur acaba.

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