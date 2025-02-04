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Editörler : alex 10


04 Şubat 2025 22:31
Süper Lig Tahmin Yarışması 23. Hafta

Maç Başlangıcı: 7 Şubat 2025 Saat: 20:00

Samsun-Hatay

Kayseri-Konya

Sivas-Beşiktaş

Kasımpaşa-Rize

Bodrum-Göztepe

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Alanya-Fenerbahçe

Galatasaray-Adana demir

Antalya-Başakşehir

Trabzon-Eyüp

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Tottenham-M.United

Mönchengladbach-E.Frankfurt

B.Dortmund-Stuttgart

Real Madrid-Atletico Madrid

Skor Tahmini: Galatasaray-Adana demir

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