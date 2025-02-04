Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Şubat 2025 23:15
Atama yönetmeliğindeki branşlı personel durumu

Görsellerde puanlama sisteminin uygulanmayacağı durumlarda branşli birimlerce planlaması yapılan personel diyor, branşı olan puan sisteminin dışında mı kalacak. Bunu neye yormalıyız?

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