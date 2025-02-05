Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 00:44
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeler

Merhaba. Sözleşmeli öğretmenlerin; 7528 no'lu öğretmenlik mesleği kanunu 15.md.'nin 2.fıkrası gereği "aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir" yazar. Buna göre TSK'da görevli astsubay, sözleşmeli öğretmen olan eşine tabi olabilir mi?

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