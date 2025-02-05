valilik oluru ile zorla görevlendirme olur mu?

ilçe sağlıkta çalışıyorum kadrom orada ve istediğim dışında sürekli görevlendirme ile hastane ve 112 de çalıştırılıyorum valilik oluru ile istemesem bile çalışmak zorunda olduğumu söylüyorlar. 4b liyim. bu durumda ne yapmam gerekir bilen var mı?

ilçe sağlıkta çalışıyorum kadrom orada ve istediğim dışında sürekli görevlendirme ile hastane ve 112 de çalıştırılıyorum valilik oluru ile istemesem bile çalışmak zorunda olduğumu söylüyorlar. 4b liyim. bu durumda ne yapmam gerekir bilen var mı?