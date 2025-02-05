Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 01:00
valilik oluru ile zorla görevlendirme olur mu?
ilçe sağlıkta çalışıyorum kadrom orada ve istediğim dışında sürekli görevlendirme ile hastane ve 112 de çalıştırılıyorum valilik oluru ile istemesem bile çalışmak zorunda olduğumu söylüyorlar. 4b liyim. bu durumda ne yapmam gerekir bilen var mı?

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