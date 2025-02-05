Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


05 Şubat 2025 01:07
valilik oluru ile zorla görevlendirme olur mu?
valilik oluru ile isteğim dışında sürekli görevlendirme alıyorum bu durumda ne yapmam gerekiyor acaba?

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4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?içişleri bakanlığı teknisyen sözlesmelli bacayıs toplanalım burdasözleşmeliden kadroya geçen personelin tayin hakkı

Sözlük

ara gazı 2 anneni mi yoksa babanı mı seviyorsun sorusu 5 teberrük 1 güne bir pratik bilgi bırak 1 mum ışığı 2 hiç kimse yoksa ben varım 3 Hav hav hav 4 cehalet mutluluktur 6 dost acı söyler 2 Çözen kazanır 1

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