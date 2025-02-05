Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 01:15
Subay Astsubay Mazeret Tayini Hakkında

Muvazzaf Sb./Asb.'ın Sözleşmeli Öğretmen olarak görevli eşinin görev yaptığı bölgeye tayin olma hakkı var mıdır? Sözleşmeli Öğretmenler ilk 3 yıl atandıkları yerde kalmaktadır. Konu hk. görüşleriniz ve fikirleriniz çok değerlidir. Teşekkürler.

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