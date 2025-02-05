Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Şubat 2025 01:34
İtfaiye Eri Güvenlik Soruşturması ve HAGB

Herkese iyi günler,itfaiye eri alımı için yaptığım mülakat sonucu olumlu onaylandı. Fakat şöyle bir durum var kasten yaralamadan 1 yıl 10 ay (HAGB)'m var. Yüz kızartıcı bir suç yok anlayacağınız. İtfaiye güvenlik soruşturmasında engel teşkil eder elenir miyim yoksa pomem,jandarma,tsk gibi 1 yıl ve üzeri hagb durumlarında ki gibi bir sorun çıkartır mı ?

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