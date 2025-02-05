Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 03:31
SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE EŞ DURUMU

MERHABALAR EŞİMDE BENDE HEMŞİREYİM. EŞİM 1 E İSTANBULDA BENDE 4C ÇANKIRIDAYIM. İKİMİZDE KARŞILIKLI BAŞVURDUK NEREDE BİRLEŞİM OLUR ? YARDIMCI OLAN OLURSA ÇOK SEVİNİRİM TEŞEKKÜRLER( İKİMİZDE SÖZLEŞMELİYİZ)

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