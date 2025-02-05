Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 03:36
Araç plakam deforme oldu Muayneden geçer mi

Merhaba Arkadaşlar araç plakam üzerinde bulunan siyah renkte solmalar ve silinmeler mevcut bu solan yerleri olaka boyama kalemi ile boyasam bir sıkıntı olur mu muayneden geçer mi çözüm önerileriniz neler

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