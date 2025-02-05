Öğretmen-Hemşire Eş Durumu?

Ben İstanbulda hemşireyim 3 yılım martın 7sinde doluyor. Eşim öğretmen sözleşmeli 1 yıllık, hatayda görev yapıyor. 1E den 2A ya eş durumu istemiş olacağım ama onun 3 yılı dolsun istanbula gelsin diye eş durumuna red gelir mi? Bir de mart maaşını alıp mı dilekçe vermem lazım yoksa 3 yılın süre olarak dolması yeterli midir?

Ben İstanbulda hemşireyim 3 yılım martın 7sinde doluyor. Eşim öğretmen sözleşmeli 1 yıllık, hatayda görev yapıyor. 1E den 2A ya eş durumu istemiş olacağım ama onun 3 yılı dolsun istanbula gelsin diye eş durumuna red gelir mi? Bir de mart maaşını alıp mı dilekçe vermem lazım yoksa 3 yılın süre olarak dolması yeterli midir?