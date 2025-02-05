Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 07:25
Hemşire-Öğretmen Eş Durumu
Ben İstanbulda hemşireyim 3 yılım martın 7sinde doluyor. Eşim öğretmen sözleşmeli 1 yıllık, hatayda görev yapıyor. 1E den 2A ya eş durumu istemiş olacağım ama onun 3 yılı dolsun istanbula gelsin diye eş durumuna red gelir mi? Bir de mart maaşını alıp mı dilekçe vermem lazım yoksa 3 yılın süre olarak dolması yeterli midir?

m.r_f
Memur
05 Şubat 2025 08:46

Merhaba. 3 Yılı dolsun İstanbula gelsin vs söz konusu olmaz, siz tayin talebinde bulunun.

Maaş almış olmanız veya olmamanız önemli değil, o konu tayin talebiniz onaylandıktan sonra düşünülecek bir konu. Ayılış aşamasında genelde ayın 16 sı daha uygundur, mutemetleri ve sizi zora sokmaması açısından.

Ama şu var; sözleşmeli öğretmenin mazeret tayini hakkı olmadığından emin misiniz? O konuya hakim değilim, bilen arkadaşlar yeşillendirsin lütfen.


tumu05
Aday Memur
05 Şubat 2025 08:48
Sözleşmeli öğretmenler 3 yılını doldurmadan eş durumu yapamıyor eğer diğer eşte öğretmense 1 yılını doldurması lazım diye biliyorum.
m.r_f, 31 dk. önce

Merhaba. 3 Yılı dolsun İstanbula gelsin vs söz konusu olmaz, siz tayin talebinde bulunun.

Maaş almış olmanız veya olmamanız önemli değil, o konu tayin talebiniz onaylandıktan sonra düşünülecek bir konu. Ayılış aşamasında genelde ayın 16 sı daha uygundur, mutemetleri ve sizi zora sokmaması açısından.

Ama şu var; sözleşmeli öğretmenin mazeret tayini hakkı olmadığından emin misiniz? O konuya hakim değilim, bilen arkadaşlar yeşillendirsin lütfen.


m.r_f
Memur
05 Şubat 2025 09:07

O zaman tayin dilekçenizi verip kahvenizi içebilirsiniz. Dilekçeye ek olarak eşinizden alacağınız görev yerini gösterir belgeyi eklemeyi unutmayın.

tumu05, 29 dk. önce
Sözleşmeli öğretmenler 3 yılını doldurmadan eş durumu yapamıyor eğer diğer eşte öğretmense 1 yılını doldurması lazım diye biliyorum.

tumu05
Aday Memur
05 Şubat 2025 09:08
teşekkür ederim
m.r_f, 10 dk. önce

O zaman tayin dilekçenizi verip kahvenizi içebilirsiniz. Dilekçeye ek olarak eşinizden alacağınız görev yerini gösterir belgeyi eklemeyi unutmayın.

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