Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


05 Şubat 2025 08:33
Öğretim Görevlisi Olmak

Merhaba,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (AÖF) ve Türkçe Öğretmenliği Lisans bölümü mezunuyum. 1 Ay sonra da Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olacağım.

Acaba, öğretim görevlisi olarak atanabilme şanssım var mı? Nasıl bir yol izlemem gerek, değerli hocalarım cevaplayabilir mi?

Saygılar.

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