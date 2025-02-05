Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 09:10
Proje okulunda olup hiç proje hazırlanmayan var mı?

Hazırlanan projeler sizce nitelikli mi? Neler düşünüyorsunuz bu konuda?

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