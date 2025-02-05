Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Şubat 2025 09:52
Raporluyken başka ilden rapor alma

Hayırlı günler bütün meslektaşlarıma, rapor alıp sağlık iznine çevirip kendi memleketime gittim, bu raporumda kontrol yazmıyor çalışır yazıyor, memleketim de bu raporun üzerine tekrar rapor alırsam bittiği gün sorun çıkar mı acaba veya nasıl bir yol izlemem lazım bilen değerli meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim teşekkür ederim herkese


Treewa
Aday Memur
05 Şubat 2025 10:12

Hastalık için geçmiş olsun öncelikle, Rapor üzerine rapor alabilme koşulu Hastalığın devam edebileceği şüphesi ile ilk rapora şerh düşülen kontrol sonrası başlama ibaresidir. Şerh yoksa iyileşir ve başlar anlamı çıkarmamız gerekiyor bu nedenle rapor üzerine rapor alamazsın diye düşünüyorum yani Rapor sonrası kontrol yazmıyorsa başlayıp akabinde tekrar rapor alman gerekli diye biliyorum bunu en net olarak bu konularla sürekli karşı karşıya gelen personel şubedeki arkadaşlar bilir onlardan kesin olarak bilgi al risk alma derim .


HALİL6300
Şef
05 Şubat 2025 10:14

Teşekkürler sağlık iznine çevirdiğim için aynı ilde alabilirmiyim acaba

Treewa, 1 saat önce

Hastalık için geçmiş olsun öncelikle, Rapor üzerine rapor alabilme koşulu Hastalığın devam edebileceği şüphesi ile ilk rapora şerh düşülen kontrol sonrası başlama ibaresidir. Şerh yoksa iyileşir ve başlar anlamı çıkarmamız gerekiyor bu nedenle rapor üzerine rapor alamazsın diye düşünüyorum yani Rapor sonrası kontrol yazmıyorsa başlayıp akabinde tekrar rapor alman gerekli diye biliyorum bunu en net olarak bu konularla sürekli karşı karşıya gelen personel şubedeki arkadaşlar bilir onlardan kesin olarak bilgi al risk alma derim .


gulyabani.10
Aday Memur
05 Şubat 2025 10:23
rapor son günü hastane yatış yapıp sonra tekrar rapor alabilirsin.. diğer türlü saten rapor bitiminde görev yerinde olman lazım başlama yapmak için ya da bir gün izin yazdırıp rapora devam edeceksin
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