Raporluyken başka ilden rapor alma

rapor son günü hastane yatış yapıp sonra tekrar rapor alabilirsin.. diğer türlü saten rapor bitiminde görev yerinde olman lazım başlama yapmak için ya da bir gün izin yazdırıp rapora devam edeceksin

rapor son günü hastane yatış yapıp sonra tekrar rapor alabilirsin.. diğer türlü saten rapor bitiminde görev yerinde olman lazım başlama yapmak için ya da bir gün izin yazdırıp rapora devam edeceksin