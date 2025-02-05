Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Şubat 2025 10:07
Zimmetten den sonra ayrılış süresi

İller arasında zimmete düştükten sonra kaç gün devam edebilirim. Kalabildiğim kadar kalmak durumundayım.


Fturk12
Aday Memur
05 Şubat 2025 10:28

30 gün ama yasal mazeretin varsa mazeret bitim tarihinden 10 gün sonra diyor ama nu şekilde ayrılış yapan var mıdır hiç bilmiyorum


erenbey10
Aday Memur
05 Şubat 2025 11:14
bu zimmet ne zamana düşer bu hafta içi olur mu bilgisi olan varmi
Toplam 2 mesaj

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