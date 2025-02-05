Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Şubat 2025 11:16
Şubat ataması uzmanlık onayı

Videoları bitireli çok oldu. Ama onay ekranı gelmemişti. Çünkü şubat atamasıyım. Ne zaman onaylanır. Var aranızda onaylanan.

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